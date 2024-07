Il consumo dei piccoli frutti cresce in Sicilia come in tutta Italia e la produzione lungo lo Stivale non riesce a soddisfare la richiesta sia del comparto pasticceria che per uso domestico. In Sicilia i due poli di produzione sono nel Trapanese e nella zona del Ragusano. Oggi a Marsala, nel corso del terzo simposio della fragola e dei piccoli frutti organizzato da Agrisicilia, il colosso Del Monte ha annunciato che da settembre inizierà la produzione dei piccoli frutti a proprio marchio coltivati nel Marsalese.

Al simposio è intervenuto Gianluigi Bertelli, senior sales manager di ‘Del Monte Italia’: “La Sicilia sarà la prima nostra zona di produzione del sud Italia – ha detto Bertelli – e l’abbiamo scelta per le condizioni climatiche, visto che qui si produce per molti mesi all’anno. Ma altro fattore è quello che il mercato è in forte crescita, quindi la produzione siciliana sarà, prioritariamente dedicata alla vendita sull’isola”. Proprio nell’azienda ‘A piccoli frutti’ di Vito Gambina la Del Monte farà l’hub di confezionamento e smistamento di lamponi, more, fragoline di bosco e fragole, dopo averli acquistati nelle diverse aziende di produzione. “L’avvio di collaborazione con Del Monte è iniziato nel 2019, ora si concretizza e per il territorio sarà un’opportunità per ripagare lo sforzo di tantissimi agricoltori”.

AUTORE. Redazione