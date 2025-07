Il periplo della Sicilia a bordo di un kayak di tre metri da fare in 21 giorni. È l’impresa del chirurgo plastico Carlo Melloni (in servizio presso l’ospedale Civico di Palermo) che stamattina è partito dal porto dell’Ias-Cnr di Torretta Granitola (Campobello di Mazara) per circumnavigare l’isola lungo la costa. Il progetto si chiama ‘Periplum, the plastic cleaning’, promosso dal Rotary area panormus, e vedrà navigare in solitario il medico con la passione per il mare. A collaborare al progetto anche il Cnr-Ias di Capo Granitola che, proprio sul kayak di Melloni ha installato una speciale sonda sottomarina che fornirà dati utili allo svolgimento di attività di ricerca finalizzate alla salvaguardia del mare. Da Capo Granitola Melloni si è diretto verso Sciacca e poi continuerà, nei giorni prossimi, sino a capo Passero per poi navigare lungo la costa ionica. Il 15 luglio oltrepasserà lo stretto di Messina per dirigersi verso Milazzo e Palermo. L’arrivo è previsto il 24 luglio a Mazara del Vallo.

AUTORE. Max Firreri