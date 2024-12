Sono Gabriele Giambalvo, Giovanni Raguccia e Antonia Barruzza i tre vincitori della borsa di studio intitolata alla memoria di Carterina Romano, la docente dell’Istituto tecnico per geometri “Vincenzo Accardi” di Campobello che è morta lo scorso anno. Giambalvo e Raguccia frequentano l’Istituto tecnico per geometri, mentre Antonia Barruzza è allieva della scuola media “Luigi Pirandello”. Ai tre ragazzi sono stati consegnati 500 euro ciascuno. La premiazione è avvenuta nell’aula magna dell’Istituto di Campobello, al termine di un momento commemorativo della Romano. Con i due studenti dell’Istituto tecnico per geometri si è complimentata la dirigente scolastica Maria Luisa Simanella.