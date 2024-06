Nel mese di giugno si sono conclusi i progetti PON finanziati dal Fondo sociale europeo e destinati agli alunni della scuola primaria, al 2° Circolo Di Matteo: SCRITTORI IN ERBA, LETTURA E SCRITTURA CREATIVA, NOI….MATEMATICI, I love English.

Gli alunni hanno seguito con costanza e passione le attività che sono sfociate nelle Manifestazioni conclusive, con la partecipazione delle Famiglie.

La progettazione europea si è articolata in diversi moduli formativi, offrendo agli alunni la possibilità di apprendere attraverso un approccio dinamico e innovativo competenze e concetti complessi.

L’utilizzo di nuove tecnologie, di giochi linguistici e matematici hanno offerto agli alunni l’opportunità di superare la dimensione tradizionale dei saperi e seguire un percorso formativo coinvolgente ed efficace per lo sviluppo delle competenze di base relative all’italiano, alla matematica e alla lingua inglese.

Attraverso tutta una serie di input, proposte didattiche, utilizzo di software didattici e attrezzature tecnologiche si è promosso lo sviluppo e il recupero delle capacità logiche trasversali indispensabili a tutti gli apprendimenti di base.

Grande soddisfazione della Dirigente scolastica, prof. Maria Luisa Simanella, “una progettazione europea imponente, con più di 300 alunni destinatari delle variegate proposte formative! L’educazione, la formazione scolastica e la formazione continua per tutto l’arco della vita sono sostenute da un insieme complesso di normative a livello europeo, nazionale e internazionale. Queste normative riflettono l’impegno congiunto di diversi Enti e organizzazioni per promuovere l’accesso all’istruzione e migliorare la qualità dell’apprendimento in tutte le fasi della vita. Questi importanti traguardi sono possibili grazie al lavoro sinergico di tutta la comunità scolastica: alunni, famiglie, tutor, esperti, figure di sistema, personale di segreteria e collaboratori scolastici che ne hanno permesso l’attuazione”.

AUTORE. Comunicato Stampa