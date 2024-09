L’Ordine provinciale di Trapani degli architetti e degli ingegneri – Giuseppina Pizzo e Giovanni Indelicato – “bacchettano” il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini e lo invitano e revocare l’avviso pubblico per il conferimento di consulente a titolo gratuito di supporto al PUG (Piano urbanistico generale). Lo scorso 30 agosto il Comune ha pubblicato un avviso per cercare un professionista che potesse lavorare per un anno gratuitamente. L’impegno richiesto è quello di espletare attività di pianificazione inerente alla rigenerazione urbana nella città, forestazione urbana, piano dei colori, gestione delle aree protette. Ricerca aperta ad: architetti, ingegneri, geometri, periti agrari, economisti, sociologi, urbanisti-paesaggisti. Ma i due Ordini non ci stanno e così, qualche giorno addietro, hanno inviato una lettera al primo cittadino. «Pur comprendendo le carenze della dotazione organica dell’ente, i nostri Ordini non possono tacere sul diffuso malcostume degli incarichi professionali a titolo gratuito conferiti da parte delle pubbliche amministrazioni, ed è frustrante continuare a prendere atto di come venga vilipesa la professione di tecnici competenti richiedendo manifestazioni di interesse come quella pubblicata», scrivono Pizzo e Indelicato.