A Castelvetrano c’è una piccola chiesa – dedicata alla Madonna di Portosalvo – dove ogni domenica i Piccoli Frati di Gesù e Maria della parrocchia Santa Lucia, celebrano la santa messa. Il piccolo luogo di culto (ci sono circa 50 posti a sedere) è curato tutti i giorni da due laici, Giovanni Cipriano, 89 anni, ex muratore per 17 anni in Svizzera e Vincenzo Lombardo, tutte due abitanti del quartiere. La domenica è il signor Cipriano che si occupa di richiamare i fedeli in chiesa col rintocco dell’unica campana che a Castelvetrano ancora viene fatta suonare a mano. «Questa chiesa è la mia seconda casa – racconta il signor Cipriano – perché ho fatto tutti i lavori di muratura per il recupero e oggi che sono pensionato mi occupo di aprirla e chiuderla». Domenica 25 maggio la santa messa verrà celebrata nella strada antistante la chiesa, alla presenza delle autorità civili.

AUTORE. Max Firreri