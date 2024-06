Sono trascorsi 17 anni e 30,000 articoli sono stati pubblicati da allora su CastelvetranoSelinunte.it. Era il 2007, il web era una realtà quasi sconosciuta alla maggior parte delle persone, e soprattutto in una città come Castelvetrano le notizie venivano diffuse solo su carta stampata e tramite emittenti radiofoniche.

I blog erano entità non ben identificati, eppure, dopo un attento studio da parte di un giovane studente universitario in ingegneria informatica, innamorato del suo territorio, il primo ad essere presente a Castelvetrano fu proprio il suo, CastelvetranoSelinunte.it, la messa on line è avvenuta proprio in quel giugno 2007. Flavio Leone oggi non è più uno studente e ricopre il ruolo di editore della testata giornalistica che porta lo stesso nome del blog.

Nato per valorizzare ed informare, CastelvetranoSelinunte.it, dal 2007, non si è mai fermato di documentare tutto ciò che è successo in questi anni nella Valle del Belice. Il primo articolo pubblicato è stato dedicato alla città di Castelvetrano premiata per una brillante opera di innovazione tecnologica.

Da allora sono trascorsi anni di sacrifici, notizie, soddisfazioni e delusioni. CastelvetranoSelinunte è diventata una testata giornalistica che ha raggiunto grandi obiettivi, oggi il lavoro di quel giovane ambizioso è diventato un progetto importante.

E’ nata una redazione, guidata dal direttore Max Firreri, persona di grande talento ed estrema competenza e professionalità, dalla giornalista Patrizia Vivona e collaboratori che credono innanzitutto al giornalismo fatto di persone, di coscienza e responsabilità, e di rispetto per la dignità delle persone.

La sede di CatelvetranoSelinunte si trova a Castelvetrano in via Tagliata n.73, spazi accoglienti che permettono di lavorare al passo con le notizie. Durante l’ultima campagna elettorale, i candidati sindaci prossimi alle elezioni, presso la sala riunioni del giornale, hanno rilasciato interviste sui loro programmi elettorali, proprio nei locali di CatelvetranoSelinunte, mentre, in prossimità delle festività natalizie, la redazione aveva invitato e accolto tutte le principali autorità castelvetranesi.

Inoltre, hanno visitato i locali, molti studenti e gruppi scout, per constatare e toccare in prima persona il lavoro di una redazione. Quelle stanze adibite a interviste, inchieste e approfondimenti realizzati quotidianamente, sono lo spazio ideale per un lavoro sano e di qualità. CastelvetranoSelinunte è una realtà da sempre libera ed indipendente; la forza sono i nostri lettori che in questi anni hanno seguito il giornale con affetto ed interesse.

In questi anni che sia notte, giorno, Natale o domenica, CastelvetranoSelinunte.it non ha mai smesso di starvi accanto, facendo in modo che tutto ciò che comunica sia sempre limpido e lontano da qualsiasi notizia ingannevole.

Non a tutti un giornale – e di cosa scrive- è gradito. Abbiamo ricevuto tantissimi consensi ma anche critiche, alcune costruttive, che hanno permesso a questo strumento di crescere, per informarvi sempre meglio, oggi dopo 17 anni siamo orgogliosi del lavoro svolto, consapevoli che nella vita si può sempre migliorare.

A voi lettori va il nostro immenso ringraziamento, per avere contribuito a far diventare quel piccolo blog, una stimata testata giornalistica, grazie per aver permesso ad una piccola ambizione di diventare grande.

Devono essere i fatti che accadono a generare nel lettore le emozioni, non la reazione a quegli stessi. Siate sempre liberi di comunicare e abbiate sempre la pretesa di un’informazione giusta corretta e intelligente. Buon compleanno a tutti i lettori di CastelveranoSelinunte.it

AUTORE. Patrizia Vivona