Per arrivare a casa, ogni volta, era costretto a oltrepassare un passaggio livello “manuale” che si trova nei pressi della chiesa Maria Ss. della Tagliata a Castelvetrano: Salvatore Leone doveva scendere dalla macchina, citofonare, aspettare che qualcuno da Palermo gli sbloccasse il catenaccio, riconoscersi con un badge, oltrepassare la linea ferrata e richiudere la sbarra. La sua storia la raccontammo nel settembre 2023. Dopo il nostro servizio Rete Ferrovie dello Stato ha avviato l’iter affinché quel passaggio a livello venisse chiuso e, comunque, a Salvatore Leone venisse data la possibilità di raggiungere casa. Ora la questione è stata risolta: dal vicino passaggio livello automatico è stata realizzata una strada sterrata che arriva sino al fondo agricolo di Leone e il passaggio livello “manuale” verrà soppresso. In totale sono 5 i proprietari dei fondi che usufruiranno della strada. Rete Ferrovie dello Stato, proprio per la chiusura del passaggio livello “manuale”, ha risarcito con una somma i proprietari terrieri che, a sua volta, si sono attivati per richiedere il passaggio nell’uliveto che costeggia la linea ferrata e così realizzare la strada.