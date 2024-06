Libri, letture e cultura. Connubio di successo per la presentazione del libro di Michele Iacono “L’esilarante storia di uomini tristi” che si è svolta presso la chiesa di San Domenico a Castelvetrano. La presentazione del libro faceva parte della rassegna “Dialoghi sull’identità” promossa dalla “Società Dante Alighieri” guidata da Rosario Atria. Coinvolti nell’intera rassegna gli alunni del polo liceale di Castelvetrano e un gruppo di alunni dell’istituto CAT di Campobello di Mazara che si sono cimentati come lettori dei brani scelti. «L’amore per la lettura e per le arti performative, come la musica sono ingredienti necessari per valorizzare i nostri studenti, i quali hanno una visione ecclettica della realtà che noi adulti a volte non riusciamo a percepire – ha detto Vincenza Leggio, docente al CAT di Campobello – ringrazio Rosario Atria e i colleghi del polo liceale e dell’Istituto Alberghiero, per la collaborazione e per la riuscita dell’evento. Bisogna lavorare in sinergia per alimentare nei ragazzi l’amore per la lettura e la bellezza in tutte le sue forme, anche se appartenenti a scuole diverse».