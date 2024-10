Quando piove in abbondanza è una delle zone di Castelvetrano destinate subito ad allagarsi. E il problema sta in un sistema di sollevamento acque non adeguato. Ieri l’Amministrazione comunale ha consegnato i lavori di adeguamento dell’impianto di sollevamento denominato “Legno Dolce nuovo”, in via Asaro a Castelvetrano, con la fornitura di una nuova elettropompa per la stazione di sollevamento “Legno Dolce vecchio”. L’investimento è di oltre 146 mila euro. Nel rione sono presenti due impianti di sollevamento delle acque reflue. Per l’impianto “Legno Dolce nuovo”, composto da sistemi elettrici e meccanici, si è reso indispensabile un aggiornamento della quadristica di comando, la sostituzione di due elettropompe da 9Kw con altrettanti più performanti e la manutenzione della cabina di trasformazione di proprietà comunale. La ditta incaricata di svolgere i lavori è la “Ciulla Elettromeccanica srl” di Palermo.

AUTORE. Redazione