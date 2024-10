La comunità parrocchiale di Santa Lucia di Castelvetrano in festa, ieri sera, per i primi voti di fra Gabriel e l’ammissione al noviziato di fratel Daniele. I due fanno parte dei piccoli Frati e piccole Suore di Gesù e Maria, la comunità che da un anno ha assunto la guida della parrocchia e che, da poche settimane, è anche diventata casa di formazione. La celebrazione è stata presieduta dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella, alla presenza del fondatore della comunità fra Volantino Verde. Fra Gabriel, 23 anni, è originario della Louisiana ed è arrivato in Italia lo scorso anno nella casa madre della comunità, a Noto. La sua storia nella comunità nasce proprio in America, dove ha conosciuto i Piccoli Frati. Il conseguimento del diploma, poi il lavoro come cameriere nel ristorante “Mooyah” per un anno e mezzo. Ma la sua fede è iniziata a 13 anni: «Io sono cresciuto in una famiglia cattolica, andavo ogni domenica a messa coi miei genitori». Poi l’incontro con un diacono permanente e l’avvio di un percorso di conoscenza interiore. L’ingresso in comunità nel febbraio 2021 e l’esperienza di formazione vissuta in Messico.

Fra Daniele, invece, è originario di Cafaggio, in Toscana. Alle sue spalle c’è un’esperienza nel Seminario di Prato nei primissimi anni ’80 e, in seguito, alcuni anni di studio all’Angelicum di Roma. È grazie a un’amica che incontrerà suor Veronica Maria Fittante, madre generale delle Piccole Suore. E da lì il percorso nella comunità fondata da fra Volantino Verde. Per fra Daniele ieri è avvenuta la vestizione completa. In prima fila c’era la mamma Lauria Nannicini, la sorella Monica e altri parenti.

AUTORE. Redazione