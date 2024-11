Pugno duro dell’Amministrazione comunale di Castelvetrano contro i dipendenti morosi. L’assessore alle entrate Antonino Barresi (tecnico e non politico) ha dato direttiva all’Ufficio tributi di inviare una nota a tutti i dirigenti di settore affinché avvisassero i dipendenti del “richiamo” a pagare. Secondo quanto ha accertato l’Ufficio così come ci sono tanti cittadini che non hanno pagato i tributi locali, tra questi figurano anche dipendenti comunali. Da qui il pugno duro. Entro 30 giorni dall’invio della nota i dipendenti morosi devono mettersi in regola, ossia pagare i tributi. Si chiama “sollecito di cortesia”, poi il Comune procederà con i pignoramenti dei conti. Una procedura a norma di legge.

AUTORE. Redazione