Quando ha visto le foto si è imbufalito. L’onorevole Davide Faraone non fa nomi ma, certamente, vedere gli ex deputati regionali Tony Scilla (FI) e Nicola Catania (FdI) all’inaugurazione del pronto soccorso ristrutturato dell’ospedale di Castelvetrano, lo avrà fatto arrabbiare. Il tono della nota che ieri ha spedito alle redazioni dei giornali è duro: «Abbiamo assistito all’ennesima sfilata dei politici tromboni delle inaugurazioni. Quelli che arrivano solo al momento del taglio del nastro, per la foto di rito e qualche applauso, dopo essere stati totalmente assenti negli anni dei problemi, dei ritardi e dei disagi», ha scritto il vicepresidente nazionale di Italia Viva-Casa Riformista.

Le lunghe vicissitudini dei lavori di ammodernamento del pronto soccorso di Castelvetrano li abbiamo raccontati in questi anni. E a fare la sintesi sono stati anche l’ingegnere Francesco Costa e il Commissario dell’Asp Trapani Sabrina Pulvirenti a CastelvetranoSelinunte.it. «È paradossale che proprio chi è stato causa dei ritardi o ha scelto il silenzio oggi si presenti a fare passerelle davanti alle telecamere. È una vergogna trasformare in propaganda politica una vicenda che ha creato enormi difficoltà a un intero territorio», ha aggiunto Faraone.