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Ecco le interviste all’ssessore regionale alla salute Marcello Caruso ed il Commissario straordinario dell’Asp Sabrina Pulvirenti che ieri, mercoledì 27 maggio, hanno tagliato il nastro per l’inaugurazione dei nuovi locali del Pronto Soccorso dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Erano presenti anche il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini, il collega di Partanna Francesco Li Vigni, il deputato regionale Stefano Pellegrino, l’ex parlamentare azzurro Tony Scilla e il coordinatore dei sindaci del Belìce Nicola Catania.