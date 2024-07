Con l’arrivo dell’estate cambiano gli orari d’ingresso ai Musei cittadini e al cimitero di Castelvetrano. Con determina il sindaco Giovanni Lentini ha rimodulato gli orari d’apertura dei siti culturali della città e del cimitero, in ragione del fatto che parte dell’utenza si trasferisce nelle frazioni e, quindi, c’è una minore affluenza. Ecco i nuovi orari in vigore per l’estate. Cimitero comunale: aperto dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 13; domenica, ore 7-12; chiusura 15 agosto. Museo civico selinuntino: dal lunedì al sabato, ore 9-14 e 14,30-18; domenica e festivi infrasettimanali, ore 9-13. Museo etno-antropologico “L. Simanella”: aperto da lunedì a sabato, ore 9-14 e 14,30-18. Teatro Selinus: (dal 1° luglio al 10 agosto), da lunedì a sabato, ore 9-13 e 14,30-18; (dal 12 agosto al 31 agosto), da lunedì a sabato, ore 9-13. Biblioteca comunale “L. Centonze”: da lunedì a venerdì, ore 9-13,30.