Emanuela Rubino della V B Liceo Scientifico “Michele Cipolla” di Castelvetrano ha vinto il primo premio del concorso europeo 2024, 37° Premio internazionale “A. Solinas” promosso dal Movimento per la Vita. Tema del concorso era “Che cosa posso fare per te?”. La Rubino parteciperà a un viaggio-premio a Strasburgo, per visitare il Parlamento Europeo. «Quando suor Cinzia Grisafi ha presentato in classe il concorso per giovani studenti sulle tematiche della vita, ho subito pensato che partecipare fosse un’ottima opportunità – spiega Emanuela Rubino – da un lato mi permetteva di affrontare questioni fondamentali e attuali, dall’altro non avevo nulla da perdere». E la Rubino aggiunge: «Ho iniziato a scrivere il tema lasciandomi guidare da un flusso di pensieri ispirato alle mie esperienze di volontariato. Dopo numerose bozze, ho scelto quella che meglio riusciva a trasmettere le emozioni e i concetti che desideravo condividere». La studentessa tiene a ringraziare tutto il corpo docente e la dirigente scolastica per aver dato la possibilità al Liceo di partecipare al concorso. Insieme alla Rubino sono stati anche premiati gli studenti Antonino Sammartano, Nicolò Civello, Giulia Bua, Aurora Cudia e Maria Chiara Gandolfo, nel corso della cerimonia svoltasi ieri a Castelvetrano.

AUTORE. Redazione