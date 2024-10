Pochi agenti in servizio e la Polizia municipale del Comune di Castelvetrano risulta carente di personale. Il Comune non può assumere e così l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Lentini cerca nuovi agenti da mettere in servizio cercandoli tra gli stessi dipendenti. È stato pubblicato all’albo pretorio del Comune, infatti, un atto di interpello finalizzato a trovare 22 nuovi agenti di Polizia municipale da immettere in servizio. Attualmente molti di coloro che lavorano per il Corpo sono dipendenti con contratto part-time a 24 ore settimanali; alcuni dipendenti sono andati in pensione e non sono stati rimpiazzati con nuovi agenti e – così come è scritto nell’atto – «l’esiguo numero di unità lavorative non riesce più a supportare le normali attività istituzionali».

AUTORE. Redazione