Lo stadio “Paolo Marino” di Castelvetrano è stato affidato, in via temporanea, all’Asd “Folgore calcio Castelvetrano” presieduta da Margherita Barraco. La firma della convenzione è avvenuta tra la stessa Barraco e Andrea Di Como, attuale responsabile ad interim della direzione organizzativa che si occupa del patrimonio comunale. L’affidamento alla società che sta disputando il campionato di Eccellenza è a titolo temporaneo, nelle more che il Comune provveda alla pubblicazione di un bando di affidamento e gestione dell’impianto. Di fondo c’è la difficoltà dell’ente di poter provvedere alla manutenzione dello stadio. Il canone mensile che la società calcistica dovrà pagare al Comune è di 710 euro ma questo può essere compensato, per l’importo totale o parziale, con interventi migliorativi e di manutenzione straordinaria.

AUTORE. Redazione