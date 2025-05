Venticinque anni fa il Centro aiuto alla vita di Castelvetrano nacque in un garage di via Campobello. Da allora l’attività di questo Centro è continuato sino a oggi e proprio quest’anno il Cav compie 25 anni. E lo fa con un incontro che si terrà venerdì 23 maggio, con inizio alle ore 10, al teatro Selinus di Castelvetrano, sul tema “Dove nasce la vita sboccia la speranza”. Introduce Anna Titone, presidente del Cav Castelvetrano. Saluti: Giovanni Lentini (sindaco), monsignor Angelo Giurdanella (Vescovo di Mazara del Vallo), Maria Concetta Domilici (presidente regionale Federvita Sicilia). Interventi di Lory Stabile, fondatrice del Cav Castelvetrano, Saverio Sgroi, psicologo (“La forza della vita”), Glenda Villegas e Reinaldo Viloria, ascritti consacrati dell’istituto della Carità (Rosminiana), (“La speranza riscalda il cuore”).

Quella vissuta in questi decenni per il Cav di Castelvetrano è una storia fatta di aiuti, di incontri, di nuove vite. «Tra le tante che sono arrivate al nostro Centro ricordo una ragazza di 27 anni già con tre figli e nuovamente gravida – racconta Anna Titone, 70 anni, volontaria sin dalla nascita del centro – voleva abortire, ma parlando con lei siamo riuscite a convincerla e ha portato avanti la gravidanza, mettendo al mondo una bellissima bambina». Chi chiede aiuto al Centro (oggi ospitato all’ex mercato comunale del pesce) è spesso confusa e le prime domande che si pone sono legate a fattori economici, ossia quelli di non riuscire poi a far crescere bene il bambino. «Noi volontarie rassicuriamo tutte – dice Giuseppina Ampolilla, 68 anni – e ribadiamo a tutte che la vita è un dono di Dio. Grazie al progetto “Gemma” per 18 mesi garantiamo 200 euro al mese a ogni mamma». Chi opera al Centro non viene vista solo come volontaria ma qualcosa di più: «creiamo relazioni, loro ci raccontano, noi ascoltiamo…». Cibo, corredi, passeggini, giocattoli, qualche materasso: al CAV di Castelvetrano una volta a settimana avviene la distribuzione, «ma i nostri telefoni sono accesi 24 ore su 24 – racconta Antonella Martinez, 65 anni – per qualsiasi bisogno noi ci siamo e andiamo anche a casa delle donne che ce lo chiedono».

AUTORE. Max Firreri