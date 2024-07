Marinella di Selinunte e Triscina sono luoghi turistici e, quindi, i cantieri edili in corso dovranno essere sospesi. È quanto ha disposto il sindaco Giovanni Lentini con un’ordinanza valida sino al 6 settembre prossimo. A definire Castelvetrano «Comune a economia prevalentemente turistica e città d’arte» è stato l’assessorato regionale per il commercio, la cooperazione, l’artigianato e la pesca nel 2000. Dallo stop previsto dall’ordinanza sono esclusi i lavori pubblici e i cantieri privati riguardanti interventi per i quali spetta la detrazione fiscale per interventi di ecobonus e/o sismabonus, ma questi dovranno operare nella fascia oraria 8-17, dandone comunicazione al Comune.