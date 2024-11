Non sarà passato inosservato ai passanti il fatto che il plesso dell’Infanzia “Catullo” di Castelvetrano non c’è più. L’immobile è stato, infatti, demolito nell’ambito di un progetto di ricostruzione realizzato coi fondi PNRR: 791.448 euro che si stanno utilizzando sia per la demolizione che per la ricostruzione dell’intero fabbricato. Ad aggiudarsi i lavori è stata la “GD Group srl” i cui mezzi meccanici hanno già raso al suolo l’immobile. Gli 83 bambini (tre classi) sono stati, temporaneamente, trasferiti presso il plesso “Nino Atria”. Intanto dal Comune si apprende che i lavori stanno subendo un rallentamento dovuto ad alcuni aspetti tecnici legati alle fondamenta. Il plesso fa parte dell’istituto comprensivo “Giuseppe Di Matteo”, già “Capuana-Pardo”.

AUTORE. Redazione