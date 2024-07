I tubi in pressione, le condotte vecchie e le rotture, ironia della sorte, che si verificano quando il caldo impervia e le colture soffrono. È successo ieri sera lungo la condotta principale di contrada Seggio a Castelvetrano. In gergo tecnico è chiamata zona 1A e la rottura ha causato la fuoriuscita di acqua a fiumi lungo la strada. Acqua che si è persa sotto gli occhi di chi aspetta da giorni l’ok per irrigare i propri uliveti. Stamattina gli operai del Consorzio di bonifica “Agrigento 3” sono intervenuti con l’escavatore dell’ente ma, a causa dell’abbondante acqua fuoriuscita, il terreno era troppo bagnato per potere intervenire. Così, per questione di sicurezza, le operazioni di riparazione sono state sospese nell’attesa che il terreno si asciughi. La condotta dove è avvenuta la rottura è quella principale: un tubo dal diametro di 60 centimetri dove, al momento, passa l’acqua che viene fornita dal lago Arancio.

AUTORE. Redazione