Leonardo Agate, classe 1922, ieri ha festeggiato i suoi 102 anni. A consegnargli la pergamena augurale dell’amministrazione comunale è stato il neo eletto sindaco Giovanni Lentini. La famiglia Agate, tutta riunita per l’occasione, ha riempito d’affetto don Nanà, come tutti lo hanno conosciuto nei suoi 102 anni trascorsi sempre nello stesso comune e, particolarità, nella stessa casa dove il 29 luglio di oltre un secolo fa è nato. Al sindaco ha rivelato una verità: il signore Agate ha detto, infatti, di non esser nato il 29 luglio ma il 26, giorno di Sant’Anna e, per come spesso succedeva nel secolo scorso, quando il parto avveniva in casa, era solito dichiarare il neonato all’anagrafe qualche giorno dopo. Don Nanà ha quindi compiuto 102 anni già da qualche giorno. Ha partecipato ai festeggiamenti anche l’arciprete di Castelvetrano, don Giuseppe Undari, sacerdote molto vicino alla famiglia.















AUTORE. Redazione