Quello della nidificazione delle tartarughe marine è sempre un momento straordinario ed emozionante. Avere la possibilità di assistere al passaggio sulla spiaggia della caretta-caretta che cerca un luogo sicuro vicino le dune di sabbia, è davvero un’occasione unica. È successo a un bagnante di Triscina che è riuscito a riprendere il passaggio sulla spiaggia, ieri sera al tramonto, di una grossa tartaruga sull’arenile all’altezza della strada 45. La caretta-caretta che, lentamente, esce dall’acqua, si avvia verso le dune, depone le uova, le ricopre con la sabbia e torna a prendere il largo in mare. Di quanto è avvenuto il bagnante ha avvisato il Comune che, a sua volta, ha informato l’azienda “Sager” che si occupa della pulizia dell’arenile. La zona dove sono state deposte le uova è stata transennata. E, per tutto il tempo e sino alla schiusa, la puliscispiaggia non passerà da quella zona.

AUTORE. Redazione