Negli ospedali mancano i medici e i reparti vanno in sofferenza. È questa la fotografia della sanità siciliana, e non solo. Anche nell’Asp Trapani gli ospedali del territorio (Trapani, Alcamo, Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano, Salemi e Pantelleria) stanno accusando la mancanza di organico che costringe i medici in servizio a turni difficili. L’Asp Trapani per far fronte alla carenza di camici bianchi ha emanato un avviso per la formulazione di una graduatoria biennale che consentirà il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, con contratto di lavoro libero professionale, di durata annuale, a dirigenti medici da destinare ai presidi ospedalieri aziendali. I profili che l’Asp Trapani cerca sono medici di: anatomia patologica, cardiologia, ematologia, ginecologia e ostetricia, MEU, medicina interna, ortopedia e traumatologia, pediatria, psichiatria, radiodiagnostica. Ai professionisti incaricati verrà corrisposto un compenso individuale di 80 euro l’ora, per max 40 ore la settimana. Le candidature si potranno presentare da sabato 3 agosto e fino alle ore 23,59 di sabato 17 agosto. Info: www.asptrapani.it.

AUTORE. Redazione