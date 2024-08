La cantina “Colomba Bianca” salva le cantine Europa di Petrosino che versano in condizioni economiche difficili. L’accordo “salvagente” è stato siglato nei giorni scorsi, «con l’obiettivo di difendere territori e vigneti, con lo spirito mutualistico che ha sempre contraddistinto il suo percorso», spiega il presidente di Colomba Bianca, Dino Taschetta. La partnership è nata per portare a termine la raccolta 2024, mantenere aperti gli impianti di produzione, preservare i 1500 soci conferitori – che coprono una superficie vitata di 6000 ettari compresi tra Mazara del Vallo, Marsala e Salemi – e far lavorare (con l’accordo dei sindacati) i 25 dipendenti della realtà che da mesi versa in una situazione d’incertezza.

«Siamo stati contattati più volte dal Cda di Cantina Europa, per esaminare la possibilità di una collaborazione – sottolinea il presidente di Colomba Bianca Dino Taschetta – hanno visto in noi un potenziale player per approcciare in modo risolutivo le tensioni e le criticità che rischiano di affossare una cantina storica (nata nel 1962) fortemente legata alle sue tradizioni. Dopo avere chiesto l’intervento e l’approvazione delle centrali cooperative, che puntualmente è arrivato, abbiamo deciso di non tirarci indietro, mettendoci a disposizione e non sottraendoci al doveroso aiuto».