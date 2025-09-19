Il Centro per l’Impiego di Castelvetrano ha riaperto i termini per partecipare alla selezione finalizzata alla graduatoria per l’ammissione ai cantieri di lavoro riservati ai disoccupati. I cantieri sono finanziati dalla Regione Siciliana. Il programma di lavoro prevede un impegno orario di 7 ore al giorno. Tra i requisiti richiesti per partecipare c’è la residenza nel Comune di Salemi o, in subordine, nell’ambito del Centro per l’impiego che comprende il Comune; e poi l’età compresa tra 18 e 67 anni e la dichiarazione di disponibilità presso il Centro per l’impiego.

In tutti i cantieri di lavoro è riservata una quota del 10 per cento di lavoratori in favore degli ex carcerati e dei soggetti dimessi da comunità o centri di cura e recupero di tossicodipendenti o soggetti d’alcolismo. La richiesta di partecipazione ai cantieri di lavoro si potrà presentare ai centri per l’impiego di Castelvetrano, Salemi, Salaparuta, Campobello di Mazara.

Una volta conclusa la raccolta delle istanze gli uffici procederanno alla formulazione della graduatoria e verrà pubblicata nei Centri per l’impiego. A questa, entro un giorno lavorativo, potranno essere presentate eventuale richieste di riesame e/o rettifica.