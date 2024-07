L’ufficio delle Poste centrali di Campobello di Mazara si rifà il look e sino a novembre rimarrà chiuso al pubblico. I servizi postali verranno garantiti da due sportelli che verranno sistemati all’interno di un container che verrà collocato nello spiazzo adiacente la struttura centrale. Per consentire l’allestimento dell’ufficio temporaneo, non verranno garantiti i servizi martedì 23 luglio di pomeriggio e l’intera giornata di mercoledì 24. I due sportelli nel container apriranno giovedì 25 luglio. Ma in che cosa consisteranno i lavori di ristrutturazione previsti? L’Ufficio delle poste centrali di Campobello di Mazara rientra nel progetto “Polis” di Poste Italiane che mira a fare degli Uffici Postali una casa dei servizi digitali, uno sportello unico che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in 7.000 Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti. Tra questi c’è Campobello di Mazara.

Nel rinnovato Ufficio i cittadini potranno richiedere certificati anagrafici e di stato civile, la carta d’identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali e giudiziari e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione.

Nell’ambito di “Polis” i cittadini potranno richiedere i certificati allo sportello, utilizzare i totem e gli ATM operativi 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Polis contribuirà anche ad una maggiore efficienza energetica e darà slancio alla mobilità verde attraverso l’installazione di 5.000 colonnine di ricarica per i mezzi elettrici e di 1.000 impianti fotovoltaici. Poste Italiane darà vita anche al progetto “Spazi per l’Italia”, la più grande rete di co-working del Paese con la creazione di 250 siti smart, interconnessi, ricavati dalla valorizzazione di immobili di proprietà aziendale.

