Recuperare il territorio, puntare allo sviluppo economico e rispettare il consumo del suolo. Sono queste le linee guida del nuovo Piano Regolatore Generale di Campobello che è stato illustrato ieri mattina al cineteatro Olimpia “Gregorio Mangiagli” dal progettista Giuseppe Trombino. Così come prevede l’iter, dopo l’adozione da parte del commissario ad acta Donatello Messina la parola tocca ai cittadini. Il Piano è stato pubblicato il 16 agosto scorso ed entro 70 giorni i cittadini potranno presentare le loro osservazioni. «Queste per migliorare il Piano – ha detto Trombino – e non devono riguardare i singoli casi specifici». Lo schema di massima del Piano è stato approvato nel 2019 mentre lo strumento è stato adottato ora. L’ultimo Piano approvato, invece, risale al 2006. Nel redigere lo strumento urbanistico, ha spiegato il professor Trombino, si è tenuto conto delle direttive che diede la Commissione straordinaria prefettizia ma anche a quelle del consumo del suolo, ossia rigenerando il patrimonio edilizio esistente e prevedendo bassi indici per nuove costruzioni.

Tra le novità illustrate (dette a parole da Trombino, peccato non aver proiettato mappe e tavole su uno schermo gigante per una migliore comprensione dei cittadini) zone di Tre Fontane dedicate ai servizi e zone D per insediamenti produttivi sia in zone periferiche di Campobello che a Tre Fontane stesso. «Non è previsto nessun esproprio», ha puntualizzato il progettista. Secondo l’analisi di Trombino, facendo conto dell’attuale patrimonio immobiliare di Tre Fontane la frazione conta una popolazione insediabile di 25.000 persone: «una delle linee guida del Piano è far diventare Tre Fontane un pezzo di città». A margine della relazione di Trombino – presenti il sindaco Giuseppe Castiglione e il dirigente del settore tecnico Antonio Giarraputo – è stata data la parola ai cittadini. Tra gli interventi quelli del geometra Girolamo Pipitone (che ha contestato le scelte fatte per Torretta Granitola) e dell’ex sindaco Giuseppe Stallone.

QUI SI POSSONO CONSULTARE I DOCUMENTI DEL PRG

AUTORE. Redazione