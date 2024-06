Sono in dirittura d’arrivo i lavori per completare la rotonda realizzata sulla strada provinciale 51 a Campobello di Mazara, all’intersezione con la via Erbe Bianche. Da poco più di un mese la SP51 è chiusa al traffico per consentire all’impresa che sta costruendo il nuovo punto vendita Eurospin di realizzare la rotonda al servizio della comunità campobellese. Questo è stato possibile con una procedura di compensazione sul pagamento degli oneri di urbanizzazione al Comune di Campobello. I lavori di muratura, così come si vede dalla foto, sono stati completati ed è stato posto il prato verde e l’illuminazione a led. Tra ieri e oggi sarà completata la posa dell’asfalto e poi si dovranno definire alcuni passaggi amministrativi prima del collaudo finale. L’avvio della stagione estiva ha incrementato il traffico veicolare da e per le frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola, attualmente deviato sulla circonvallazione di contrada Tianello che, nelle ore serali, è priva di illuminazione pubblica. Nessuno al momento indica una data certa per l’apertura ma non è escluso che a giorni possa essere riaperto il traffico regolare sulla SP51.

AUTORE. Redazione