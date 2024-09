L’incontro pubblico lo prevede l’iter tecnico: dopo l’adozione da parte del Commissario ad acta Donatello Messina della variante al Piano regolatore generale, questa deve essere illustrata alla città. L’incontro si terrà martedì 3 settembre, ore 10, presso il cineteatro Olimpia (Gregorio Mangiagli” di Campobello di Mazara. Dopo l’adozione, il Piano è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 16 agosto scorso, data da cui decorrono i 60 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni nel pubblico interesse. L’incontro al cineteatro è aperto a tecnici e portatori di interesse. Sarà presente Giuseppe Trombino, progettista del PRG, che illustrerà nei dettagli i contenuti e le strategie del nuovo strumento urbanistico, che getta le basi per un modello di sviluppo che punta alla rigenerazione urbana, al recupero e alla migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, perseguendo in via prioritaria la riqualificazione della fascia costiera di Tre Fontane e Torretta Granitola.

AUTORE. Redazione