La scorsa stagione teatrale è stata diretta da Mario Incudine, quest’anno, invece, il Comune farà da sé, con la collaborazione di Giacomo Maltese e Piero Di Stefano. È stata presentata ieri al cineteatro Olimpia “Gregorio Mangiagli” di Campobello di Mazara la nuova stagione teatrale 2024-2025. Alla presenza del sindaco Giuseppe Castiglione e dell’assessore al ramo Gianvito Greco, sono stati illustrati gli spettacoli che verranno messi in scena per la stagione che prende il nome dello scorso anno, “Il bello di Sicilia”. A promuovere i 10 spettacoli è la “Quintosol production srl” che ha chiesto al Comune un contributo di 33 mila euro (a fronte di spese per 59 mila euro) e che la Giunta municipale – con una delibera proposta dall’assessore Greco – si è impegnata a erogare quando verrà approvato il bilancio. Soldi che saranno prelevati dall’introito della tassa di soggiorno riscossa dall’ente pubblico.

Tra gli artisti che si esibiranno, a partire dal 29 novembre, Luisa Corna con lo spettacolo “Donne di cuori”, omaggio alle grandi interpreti della musica italiana. Sul palco ci saranno altri nomi importanti: da Emanuela Aureli ai cabarettisti Giovanni Cacioppo e Manlio Dovì, sino al chitarrista romano Giandomenico Anellino, che ha collaborato con i più grandi artisti della musica pop italiana come Claudio Baglioni, Renato Zero, Zucchero e Massimo Ranieri e che chiuderà la rassegna, il 26 aprile, con lo spettacolo “Meraviglioso”, omaggio a Domenico Modugno. In programma anche la rappresentazione “Miseria e Nobiltà” del Gruppo Teatro 76, il musical “La voce del padrone” omaggio a Franco Battiato scritto da Davide Scibilia, e gli spettacoli “Sacro Natale” con Pietro Mazzocchetti, tenore pescarese definito l’erede di Pavarotti, “Totò principe del teatro” con Umberto Del Prete e “Recital” con Gianfranco Jannuzzo. Da oggi abbonamenti in vendita presso “Sole Luna” in via Garibaldi a Campobello di Mazara e sul circuito Ticket.it.

AUTORE. Redazione