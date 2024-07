Dopo 44 anni di servizio Antonella Moceri, 65 anni, di Campobello di Mazara lascia la scuola e va in pensione. La Moceri è attuale vice sindaco dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione e dal 1997 è stata vicaria presso l’istituto comprensivo “San Giovanni Bosco-Luigi Pirandello”. Qualche giorno addietro, nell’aula magna dell’istituto, si è svolta la festa di pensionamento: c’era tutto il personale docente e non docente, con in testa la dirigente scolastica Giulia Flavio. Quella di Antonella Moceri è stata una lunga carriera nel mondo della scuola. L’inizio dell’insegnamento presso la scuola di Borgata Costiera a Mazara del Vallo, poi il trasferimento al plesso di Miragliano sempre in città e dall’88 a Campobello di Mazara dove è stata insegnante alla scuola elementare. Durante la festa in aula magna i colleghi della Moceri hanno intonato una parodia per ricordare i momenti belli vissuti insieme. Poi, tra emozione e pianti, un lungo applauso di saluto.