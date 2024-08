Novantotto mila euro per un nuovo pozzo. È il finanziamento elargito dalla Protezione civile al Comune di Campobello di Mazara per la realizzazione di un nuovo pozzo comunale che dovrà essere scavato a fianco a quello esistente che si trova nell’immobile comunale al bivio sulla Sp51 per Tre Fontane e Torretta Granitola. L’intervento è finalizzato a far fronte all’attuale emergenza idrica attraverso il potenziamento delle risorse idriche a uso potabile. I lavori per la realizzazione del nuovo pozzo si dovrebbero concludere entro 30 giorni e consentiranno di aumentare la disponibilità d’acqua a servizio della zona costiera di Tre Fontane e Torretta Granitola, dove la richiesta idropotabile subisce un fortissimo incremento soprattutto nel periodo estivo. La trivellazione di un nuovo solo pozzo non sarà sufficiente per il fabbisogno necessario «ma è, comunque, un importante risultato volto a mitigare i disagi che scaturiscono dall’emergenza idrica».

