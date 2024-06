L’emergenza idrica sta mettendo in difficoltà centinaia di cittadini a Campobello di Mazara. Il Comune ha dovuto razionalizzare l’erogazione dell’acqua che viene servita in paese a turni distanti giorni e a zone. E chi ha i recipienti sulle terrazze rimane spesso a secco perché la condotta ha poca pressione. «Nella mia zona non vediamo acqua corrente da settimane – ha scritto una lettrice al numero Whatapp del nostro giornale 3923002629 – ci siamo arrangiati e lavati con acqua delle bottiglie, i panni per lavarli li abbiamo portati da amici e abbiamo mangiato nei piatti di plastica». Il Comune per far fronte all’emergenza ha attivato il servizio di autobotte a chiamata. A questo, tra gli altri, si è rivolta la signora Giuseppina Cognata, la cui mamma è anziana: «Solo qualche giorno addietro, rivolgendomi al Comune, è arrivata l’autobotte per riempire il recipiente». Il sindaco Giuseppe Castiglione ha ribadito a CastelvetranoSelinunte.it che «i cittadini non erano organizzati ad affrontare l’emergenza e spesso non hanno le scorte d’acqua». Il servizio di autobotte si potrà richiedere chiamando il numero 0924933255 (dal lunedì al venerdì, ore 8-13, e il lunedì e mercoledì pomeriggio, ore 15-17,30) o inviare una mail al seguente indirizzo: giarraputo.antonio@comune.campobellodimazara.tp.it. Intanto il Comune di Campobello non è rientrata in questa prima tranche di finanziamenti da parte della Protezione civile per la trivellazione di nuovi pozzi.

AUTORE. Redazione