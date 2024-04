Per la presentazione della candidatura (sabato 20, ore 18,30) ha scelto un posto all’aperto molto simbolico, a fianco alla fontana della Ninfa che si trova proprio di fronte il Comune. Nella competizione elettorale per le prossime amministrative a Castelvetrano ci sarà anche l’avvocato Marco Campagna del PD. Lo avevamo anticipato qualche settimana addietro e ora c’è l’ufficialità. Con 52 anni d’età Campagna, al momento nel panorama dei candidati è il più giovane in corsa per la poltrona di sindaco. È consigliere comunale uscente e nel 2007 – Presidente Mimmo Turano – è stato consigliere provinciale del Pd. Poi una parentesi di qualche anno come vice sindaco dell’Amministrazione comunale guidata da Felice Errante nel 2012 e in questi ultimi cinque anni in consiglio ha fatto opposizione al sindaco Enzo Alfano.

Un anno addietro è nato il progetto “Officina 24”: «Non si parlava del mio nome – ammette Campagna – abbiamo iniziato a discutere tutti insieme, Pd e altri movimenti. Ci fu un momento in cui al dialogo schietto e leale partecipò anche il M5S. I pentastellati si dissero pronti anche a una candidatura condivisa che non fosse Alfano. Poi non se ne fece nulla e, qualche settimana addietro, è spuntato il mio nome». Cinque anni di consiglio comunale da dem e cinque anni d’opposizione al sindaco Enzo Alfano: «Non avremmo mai potuto convergere sul nome dell’attuale primo cittadino, avremmo tradito elettorato e la nostra linea politica», dice Campagna che oggi con lui si ritrova, tra gli altri, Biagio Virzì, ex fedelissimo di Alfano.

L’avvocato che ora si presenta ai castelvetranesi come candidato sindaco, ha le idee chiare su cosa fare. A partire da quello che, a parer suo, non si è fatto. «Per 4 anni abbiamo avuto ville e parchi chiusi, si sono scoperti gli evasori ma i crediti si sono effettivamente incassati? Quale tipo di mediazione s’è fatta? Ecco bisogna partire da queste cose». La sua candidatura Marco Campagna la definisce di «un’intera generazione che mette insieme artigiani, liberi professionisti, dipendenti pubblici, commercianti, imprenditori che hanno scelto di restare e non andar via. Siamo pronti a riprenderci in mano la città», dice l’avvocato.

Lo sguardo è proiettato ad avere una «Castelvetrano città normale». Per Campagna (si presenterà con la lista Pd e la lista “Officina 2024”) la legalità si mostra nell’agire quotidiano, «senza solamente riempirsi la bocca». Ecco perché pensa, ad esempio, a un presidio di Polizia locale al Sistema delle piazze. Ma tra le idee di programma elettorale c’è anche l’istituzione della Consulta dell’innovazione: «Chi guarda ai giovani che si cimentano in questo campo? Come un ente pubblico può aiutarli? Noi pensiamo a creare un hub come incubatore di giovani e start-up, luogo di incontro e confronto, per non lasciarli soli».

