Bocche cucite almeno fino a stasera, quando si terrà una nuova riunione in casa Fratelli d’Italia. Ma l’indiscrezione che il medico dermatologo Salvatore Stuppia possa essere il candidato dei meloniani non viene né confermata e nemmeno smentita. È una partita tutta ancora da giocare quella delle elezioni amministrative a Castelvetrano: si andrà al voto l’8 e 9 giugno ma già c’è chi ha giocato d’anticipo, come l’avvocato Giovanni Lentini che ha presentato ufficialmente la sua coalizione. Non ci sono i partiti, seppur Forza Italia tramite il suo coordinatore provinciale Tony Scilla ebbe a dire a CastelvetranoSelinunte.it che «Lentini è un ottimo candidato». Fratelli d’Italia ha scelto, invece, un’altra strada, puntando l’asso su Salvatore Stuppia che potrebbe essere il candidato col logo del partito e qualche altra lista civica.

Forte dei suoi 5 anni di amministrazione scenderà in campo l’uscente Enzo Alfano, rimasto fedele al M5S che ora lo ricandida, mettendo in coalizione anche qualche lista civica. Alfano a CastelvetranoSelinunte.it ha confermato la ricandidatura «per continuare il lavoro già svolto in questi anni».

Una novità, invece, potrebbe essere la candidatura del dem Marco Campagna, tirandosi l’esclusiva già in prima battuta di essere il più giovane candidato sindaco a questa tornata 2024. Per Campagna il partito metterà a disposizione il simbolo ma nel gruppo che lo sostiene c’è già l’impegno di raccogliere le firme per alcune liste civiche che potrebbero riempirsi da chi non vuole finire sotto l’ombrello del Pd ma crede nelle potenzialità di Campagna. Indiscrezioni danno vicino all’avvocato anche l’ex pentastellato Biagio Virzì che da anni ha allentato l’amicizia di ferro che aveva col sindaco Enzo Alfano. E naturalmente l’amica e collega di partito Monica Di Bella.

In questa tornata elettorale comparirà anche il logo del nuovo movimento di Cateno De Luca “Sud chiama Nord”. Ci sono manovre attorno a Salvatore Ficili che, esponenti vicino al movimento, danno sicuro come candidato sindaco, supportato anche dalla lista “Castelvetrano semplice”. «Siamo aperti al dialogo – dice il consigliere comunale Francesco Casablanca – a chi bussa apriamo».

Nella partita che si giocherà scende in campo anche il farmacista Salvatore Gancitano col movimento “La svolta”. «La mia candidatura nasce dalla rabbia nel vedere un territorio abbandonato ma anche dall’amore per questa terra», dice il farmacista di Selinunte. Se sarà sostenuto dalla sola lista “La svolta” sarà tutto da vedere: «Stiamo lavorando» taglia corto Gancitano. La partita a 6 deve ancora iniziare.

AUTORE. Max Firreri