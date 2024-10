Antonella Vaccara non è più il dirigente dell’Ufficio scolastico dell’ambito territoriale di Trapani. Al suo posto è stato nominato Davide Nugnes, romano, classe 1984, laureato in Giurisprudenza, già dirigente tecnico in forza al Servizio ispettivo dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e Revisore dei conti presso le istituzioni scolastiche di Lazio, Abruzzo e Toscana. La nomina di Nugnes è avvenuta entro la scadenza dei tre anni d’incarico dato alla Vaccara. È stato predisposto un atto di interpello ed è stato individuato Nugnes come reggente per tre anni dell’incarico di dirigente dell’Ufficio scolastico dell’ambito territoriale di Trapani. Antonella Vaccara, invece, andrà a fare il dirigente scolastico all’istituto comprensivo “Laura Lanza” di Carini.

AUTORE. Redazione