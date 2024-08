Ingresso consentito dalle ore 8 alle ore 20 per il “Parco del sole” in via Tommaso Lucentini a Castelvetrano. A stabilire l’orario d’apertura è stato il sindaco Giovanni Lentini con un’ordinanza. Il motivo è stato dettato dal fatto che il Parco era diventato una zona di bivacco nelle ore serali e notturne, con persone che lasciavano rifiuti di ogni genere. Ma non solo. L’area, che veniva frequentata dai bambini, era anche diventata una zona per far sgambettare gli animali che, a sua volta, facevano i propri bisogni e non venivano tolti dai proprietari. Da qui il divieto all’ingresso degli animali di affezione.

AUTORE. Redazione