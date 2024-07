Questa mattina il Commissario delegato per l’emergenza idrica in agricoltura e zootecnia in Sicilia Dario Cartabellotta ha autorizzato il prelievo di 2 milioni di metri cubi di acqua dal lago Arancio di Sambuca per servire il comparto agricolo del comprensorio Castelvetrano-Partanna-Campobello. «È una notizia che non risolve il problema della siccità ma aiuta, certamente, gli agricoltori a non far soffrire ancora di più le proprie piante», scrive l’onorevole Nicola Catania sul suo profilo Facebook. Da deputato regionale Catania ha seguito l’annosa questione dell’acqua per gli agricoltori, ascoltando le loro ragioni e rapportando, all’interno delle Commissioni e dell’aula, le loro richieste. «Non possiamo fermarci alla notizia di oggi – ha detto Catania – ma è necessario che la Regione metti mano alla realizzazione di nuove condotte per uso irriguo; quelle esistenti sono oramai obsolete».

AUTORE. Redazione