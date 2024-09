Ci sono anche due amministratori pubblici della provincia di Trapani eletti in seno all’Assemblea nazionale delle “Autonomie locali italiane” (ALI). Sono il sindaco di Salemi Vito Scalisi e il vice sindaco di Santa Ninfa Linda Genco. I siciliani eletti sono complessivamente sette. Nuovo presidente dell’ALI è stato eletto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che prende il posto di Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro. In Sicilia la presidenza regionale è affidata a Domenico Venuti, ex sindaco di Salemi: «Sono certo che la sua esperienza di amministratore rappresenti un patrimonio importante per la nostra associazione che punta ad ascoltare i territori e ad individuare soluzioni concrete per i problemi degli enti locali. Un sentito grazie va anche al presidente uscente Matteo Ricci, che nel corso del suo mandato ha dimostrato abnegazioni e impegno in difesa dei sindaci», ha scritto Venuti nel suo messaggio di auguri a Gualtieri.