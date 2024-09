Una sezione ad hoc dell’Osservatorio provinciale permanente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e contrasto al lavoro nero, sarà dedicata al lavoro intellettuale e in particolare a quello giornalistico, dove emergono irregolarità, precarietà, evasione fiscale e contributiva, che contravvengono alla legge e mortificano il lavoro dei giornalisti. Lo ha assicurato il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, incontrando ieri pomeriggio, a margine della firma del protocollo di intesa su “Sicurezza nei luoghi di lavoro e contrasto al lavoro nero e irregolare”, il segretario provinciale di Assostampa Trapani, Vito Orlando, e il vice Max Firreri.

I vertici del sindacato dei giornalisti trapanesi hanno consegnato al Prefetto un documento, “Manifesto Assostampa contro fake journalism e lavoro nero”, nel quale si fa appello alle istituzioni provinciali per un intervento nel settore, e si elencano le principali criticità ed emergenze dell’informazione trapanese. Dell’osservatorio permanente, messo in campo dalla Prefettura, per “iniziative volte alla prevenzione del fenomeno degli infortuni sul lavoro e agevolare una sinergica azione di contrasto al lavoro irregolare e a ogni forma di illegalità e sfruttamento connessa al lavoro”, fanno parte rappresentanti delle Forze dell’ordine, di INAIL, ASP, INPS, delle Organizzazioni sindacali, delle Associazioni datoriali e degli Ordini professionali.

AUTORE. Redazione