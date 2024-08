Due copie anastatiche della Costituzione italiana sono state donate dall’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) rispettivamente ai sindaci di Castelvetrano e Campobello di Mazara. La delegazione della sezione intercomunale ha incontrato i due sindaci Giovanni Lentini e Giuseppe Castiglione, illustrando loro i principi dell’Anpi che da ottant’anni si batte per la pace e per i diritti umani, contro ogni forma di razzismo, per il contrasto giuridico e culturale ai neofascismi e ai neonazismi, per la difesa della Costituzione. Con i due primi cittadini, la delegazione ha anche discusso di avviare progetti di informazione e formazione nelle scuole cittadine sulle politiche antifasciste e sulla valorizzazione della resistenza della nascita della nostra Repubblica. L’Anpi, il prossimo 25 settembre, presso il teatro Selinus terrà l’incontro tra le sezioni Anpi della provincia di Trapani e il presidente nazionale Gianfranco Pagliarulo.

AUTORE. Redazione