A partire dalla giornata di ieri giovedì 17 ottobre , nel tratto autostradale “Palermo-Mazara del Vallo” e precisamente nei pressi di Santa Ninfa, l’Anas ha comunicato che verrà effettuato un intervento di manutenzione su un tratto della carreggiata, pertanto in corrispondenza del cantiere, per consentire lo svolgimento dei lavori sarà provvisoriamente regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta.

Il completamento dei lavori è previsto entro il 7 novembre.

Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

AUTORE. Patrizia Vivona