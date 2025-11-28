Lunedì mattina, nel cortile dell’Istituto Comprensivo “Di Matteo”, si è svolta l’iniziativa “Alberi per il Futuro”, un momento dedicato alla sensibilizzazione ambientale e alla cura del territorio.

All’incontro hanno partecipato gli studenti delle classi 1B, 1D e 1E della scuola secondaria di 1° grado, che hanno presentato i lavori realizzati sul tema della tutela ambientale, prendendo parte alla piantumazione di due alberelli di melograno, simboli di fertilità, rinascita e legame profondo con la nostra terra.

L’iniziativa, che rientra nel progetto nazionale promosso dal Movimento 5 Stelle, ha visto la presenza dell’On. Cristina Ciminnisi, del Rappresentante del Gruppo Territoriale M5S di Castelvetrano, Salvatore Di Benedetto, del Coordinatore provinciale Patrick Cirrincione.

Già il gruppo territoriale di Castelvetrano aveva collaborato con l’Istituto Di Matteo, mettendo a dimora quattro alberi di agrumi, oggi pienamente integrati negli spazi della scuola.

Coinvolgere bambini e ragazzi in attività pratiche legate all’ambiente significa offrire loro strumenti per

comprendere il valore degli alberi e l’importanza di scelte quotidiane responsabili. Ogni gesto, anche il più

semplice, può diventare un seme di consapevolezza destinato a lasciare un segno duraturo.

La Dirigente scolastica ha sottolineato che la scuola ha il compito di educare al rispetto e alla cura dell’ambiente.