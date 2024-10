Altro che Halloween, zucche e maschere. La festa dei Santi ha una sua storia e tradizione e va mantenuta e fatta conoscere ai ragazzi. È quello che pensa don Giacomo Putaggio, parroco a San Francesco di Paola di Castelvetrano che anche quest’anno torna a organizzare giovedì 31 ottobre la festa dei Santi, con una serata di beneficenza presso l’ex Convento dei Minimi. I primi a essere coinvolti sono i ragazzi del catechismo: il raduno in piazza San Jose Maria Escrivà è previsto alle ore 16,30, a seguire il corteo dei Santi e alle ore 18 la santa messa in parrocchia. Alle 19 la grande festa presso l’ex Convento, proprio a fianco la parrocchia. In programma animazione, mascotte, gonfiabili e anche qualche…spizzico.

AUTORE. Redazione