Una cena di beneficenza per raccogliere fondi necessari al co-finanziamento da parte della parrocchia al progetto 8xmille che ha consentito di ristrutturarla. È organizzarla per giovedì 12 settembre presso il giardino della chiesa della Tagliata a Castelvetrano è stato don Giacomo Putaggio, rettore della piccola chiesa. In questo mese si celebra proprio la Madonna della Tagliata con un ricco programma di iniziative. La cena servirà per sostenere la quota di compartecipazione della parrocchia. Nell’ambito del progetto (importo dei lavori in progetto 107.664,60 euro), infatti, una parte (circa 35 mila euro) è a carico della parrocchia come quota di compartecipazione e, a tal proposito, il parroco don Giacomo Putaggio ha avviato una raccolta fondi tra i fedeli. Partner dell’iniziativa è Filippo Drago che ha sposato l’iniziativa omaggiando prodotti Molini del Ponte. Nel menù: antipasti rustici, cous cous di verdure, pasta di tumminia al sugo, frutta e dolce. La quota di partecipazione è di 15 euro (adulto) e 10 euro (bambini). Info: 3336331090, 3476914999 e 3336841832.

AUTORE. Redazione