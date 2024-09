La costruzione della piccola chiesetta di Maria Ss. della Tagliata a Castelvetrano risale al 1652 quando, secondo le fonti storiche, il luogo di culto venne riedificato (dall’originario sito di via Palermo) più vicina alla città, alla biforcazione da cui si originavano la via Tagliata e quella di Salemi. All’epoca il duca di Terranova esercitava sulla chiesa medesima il diritto di patronato, provvedendola di una dote annuale di un’onza, con l’obbligo pel beneficiale di celebrar quattro messe nel giorno della festività mariana, la terza domenica di settembre. Negli anni la chiesa è stata rimaneggiata e ancora oggi è luogo di pellegrinaggio di centinaia di fedeli. Come da tradizione anche in questo mese di settembre si svolge la festa della Tagliata (giunta alla 265a edizione), il cui programma è stato reso ufficiale oggi dal rettore don Giacomo Putaggio.

Si inizia giovedì 12 settembre, alle ore 21, al giardino della chiesa con una cena di beneficenza pro Santuario (prenotazioni: 3336841832). Venerdì 13, ore 21, preghiera d’intercessione animata dalla Fraternità Betlemme di Èfrata. Sabato 14: ore 7, dalla parrocchia San Francesco di Paola, pellegrinaggio cittadino verso la chiesa Maria Ss. della Tagliata; ore 8, santa messa presieduta dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella; a seguire degustazione di zabbina e pane nero; ore 11, santa messa presieduta da don Giuseppe Undari; ore 17, santa messa presieduta dal Vescovo emerito monsignor Domenico Mogavero; ore 18,30, santa messa presieduta da don Giacomo Putaggio con benedizione degli zainetti per la scuola; ore 20,30, sagra del panino con la pancetta, cannolo e cassateddra di ricotta; ore 21,30, incontro con Paolo Aleotti che presenterà il suo libro “Che sapore hanno i muri”. Domenica 15: ore 9,30, santa messa; ore 11, santa messa presieduta dal Vicario generale don Gioacchino Arena; ore 16,30, santa messa presieduta da don Vincenzo Aloisi; ore 18,30, santa messa presieduta da don Giacomo Putaggio con benedizione degli insegnanti; ore 20,30, “Antiqua et veneranda Imago”, rievocazione storica con il carro trionfale che conduce alla chiesa l’antica Immagine della Madonna della Tagliata, trasportata dai Tagliapietra (partenza dal chiostro dei Minimi percorrendo la via Tagliata); ore 22,30, giochi pirotecnici. Lunedì 16: ore 9,30, santa messa; ore 17,30, santa messa presieduta da don Gaspare Tortorici. Martedì 17: ore 9,30, santa messa; ore 17,30, santa messa presieduta da don Rino Randazzo. Mercoledì 18: ore 9,30, santa messa; ore 17,30, santa messa presieduta dal parroco fra Giuseppe Maria Pipitone.

AUTORE. Redazione