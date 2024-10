Il film ‘Iddu’ di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza sarà proiettato al teatro Selinus di Castelvetrano domenica 13 ottobre. Lo conferma la “01 distribution” chiamata dal Comune di Castelvetrano a collaborare (insieme alla Indigo film e Rai cinema) per organizzare la proiezione nella città natale del boss defunto Matteo Messina Denaro dopo il no di Salvatore Vaccarino a proiettarlo nell’unica sala della città. Le proiezioni con biglietto a pagamento saranno tre: alle ore 16, 18,30 e 21. Nel film si racconta del rapporto epistolare tra Catello Palumbo (Toni Servillo) e Matteo (Elio Germano), che si ispira al fatto vero delle lettere che Antonio Vaccarino (Svetonio) si è scambiato per due anni con Matteo Messina Denaro (Alessio), tra il 2004 e il 2006.

AUTORE. Redazione