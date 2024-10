Come ogni prima domenica del mese, domenica 6 ottobre ingresso gratuito nei siti culturali regionali. Il Parco archeologico di Segesta propone due interessanti visite guidate a cura degli operatori di CoopCulture. “L’archeologo racconta il Tempio dorico di Segesta” alle ore 10,30 e 11,45 e “La Casa del Navarca tra mosaici e nuove scoperte” alle ore 16 e alle 16,45. Durante la prima iniziativa saranno fornite ai visitatori le coordinate storico-geografiche inerenti l’antica colonia elima di Segesta e alcune tra le tradizioni storiche relative all’origine dei segestani. I visitatori seguiranno l’archeologo sino all’area del Tempio dorico apprezzando il racconto inerente le modalità di costruzione relative a queste strutture sacre: la visita entrerà nel vivo con la disamina degli elementi architettonici peculiari dei templi innalzati in questo stile e con l’indicazione di tutta una serie di accorgimenti che rendono il monumento segestano un exemplum tra gli edifici sacri del suo tipo. I visitatori scopriranno così che il tempio dorico in pietra ha in realtà un’origine lignea e che ogni elemento oggi scolpito aveva in origine una funzione portante.